Promozione, La Virtus Bisceglie crolla a San Marco

Quinta battuta d’arresto su otto incontri e terzo stop consecutivo in campionato. Virtus Bisceglie kappaò (4-0) anche sul campo del San Marco al termine di una sfida nella quale sono emerse le fragilità caratteriali di un team per il quale è indispensabile una svolta totale sul piano dell’atteggiamento e della cattiveria agonistica.

Prima frazione non prodiga di opportunità concrete, soprattutto per i garganici, che però hanno approfittato della situazione al 19’ per mettere a segno la rete del vantaggio con Cacchione, lesto nell’avventarsi su un pallone “sporco” calciato da Quagliarella in fase di disimpegno: il portiere biancazzurro è scivolato, favorendo involontariamente l’avversario per il quale è stato un gioco da ragazzi infilare la porta vuota. La Virtus ha reagito, costruendo due buone occasioni con Bovio e Monopoli (di testa) che però non sono riusciti ad incidere come voluto. Il San Marco si è segnalato per un paio di ripartenze e null’altro. Il collettivo di casa si è mostrato cinico al 52’ quando Pellegrini, con un’inzuccata sugli sviluppi di un corner, ha siglato il raddoppio indirizzando di fatto il match, chiuso poco dopo quando Salerno ha regalato ai suoi il tris con un’altra incornata vincente (56’). Del subentrato Potenza, a metà ripresa, il 4-0. Non è accaduto più niente di rilevante fino al termine. Domenica prossima, al “Di Liddo”, il confronto con il Real Siti.

San Marco-Virtus Bisceglie 4-0

San Marco: Hila, Poppa, Fiorentino, Fiore, Pellegrini, De Cesare, Scanzano, Protino, Salerno, Cacchione, Nardella. A disp.: Petruccelli, Mangiacotti, Menicozzo, L. Cristofaro, F. Cristofaro, Dragano, Ianzano, D’Aloia, Potenza. All.: Iannacone.

Virtus Bisceglie: Quagliarella, Napoletano, Quacquarelli, De Marco (Vecchio), Monopoli, Sgarra, Di Franco (Losapio), Dascoli (Orciuolo), Campanale (Cavorsi), Bovio, Cubaj (Amorese). A disp.: Bux, Preziosa, Trawaly, Ferrante. All.: De Francesco.

Arbitro: Spadavecchia (Molfetta).

Assistenti: Boccuzzi (Bari) – De Fazio (Molfetta).

Reti: 19’ Cacchione, 52’ Pellegrini, 56’ Salerno, 67’ Potenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author