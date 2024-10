Eccellenza, è notte veramente fonda per il Ginosa

E’ notte veramente fonda per il Ginosa: i biancazzurri cadono rovinosamente al “Miani” contro un modesto Corato ma più incisivo e concreto in fase realizzativa. La nona sconfitta stagionale (la settima da quando è alla guida dei ginosini) costa la panchina al tecnico Genchi che a fine gara è stato sollevato dall’incarico ed al suo posto la società ha già annunciato il ritorno di mister Passariello.

Biancazzurri impalpabili e sottotono che, come accade da qualche gara a questa parte, al primo gol subito non hanno avuto una reazione importante tale da poter recuperare lo svantaggio. Gli ospiti non sembrano superiori ai padroni di casa ma al primo affondo passano in vantaggio: al 17’ Frappampina indovina il tiro della domenica con una conclusione velenosa dal limite che si spegne nel “sette” alla sinistra di Santoro. I biancazzurri mostrano una timida reazione ed al 28’ Partipilo ci prova dal limite ma Lacirignola fa buona guardia e si rifugia in angolo.

Il Ginosa cerca di imbastire trame di gioco per essere pungente ma non riesce ad essere incisivo. Al 40’ è Vapore a tentare la via della rete con una conclusione maligna ravvicinata che si spegne di poco a lato. Nella ripresa ci si attende un Ginosa più determinato e propositivo alla ricerca della rimonta, ma risulta sottotono e privo di idee. Al minuto 14, su azione di rimessa, il Corato piazza il colpo dello 0-2: Sibide approfitta di una distrazione difensiva locale e, appena dentro l’area, scarica un diagonale velenoso che impegna severamente Santoro il quale nulla può sul tap-in di Ingredda.

I biancazzurri vanno in apnea e nel recupero (47’) subiscono il tris dei baresi: su azione di contropiede, Sibide giunge in area e supera in uscita Santoro che tocca il pallone prima delle gambe del numero undici coratino, ma il direttore di gara assegna la massima punizione che Dispoto trasforma con freddezza per lo 0-3 finale.

A fine gara i biancazzurri escono tra i fischi del pubblico di casa e per il tecnico Genchi giunge il capolinea della breve avventura sulla panchina ginosina. Domenica il Ginosa fa visita ad un ostico Racale con il tecnico Passariello nuovamente in panchina e nel mirino quello di invertire il trend negativo.

GINOSA-CORATO 0–3

RETI: 17’ Frappampina, 59’ Ingredda, 90’+2’ rigore Dispoto.

GINOSA: Santoro, Massaro (58’ Gallitelli), Giaracuni (79’ Fede), Partipilo, Guglielmi, Patronelli, Lazazzara (65’ Cicala), Schirizzi, Caruso (70’ Verdano), Vapore, Maiorino. Panchina: Castiglione, Larizza, Sergio, Monticelli. All. Genchi.

CORATO: Lacirignola, Suriano, Ivanov, Dispoto, Colaci, G. Caradonna (90’+5’ Sgobba), Dargenio, Gueye (65’ Petrone, 79’ Mastrapasqua), Ingredda, Frappampina, Sibide. Panchina: Zinfollino, Quercia, F. Caradonna, Calo, D’Alba, Tedone. All. Dodou

ARBITRO: Daniele Volpi di La Spezia. Assistenti: Olivier Junior Oussou di Casarano e Alessandro Bellarte di Molfetta.

Ammoniti: Giaracuni, Vapore e Fede (G), Colaci (C).

