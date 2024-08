Eccellenza, Montescaglioso scatenato: altri tre acquisti

Un Montescaglioso calcio scatenato sul mercato. Dopo le ufficializzazioni delle conferme di Joao Moraes, Raffaele Pentimone e Luciano Ferreira, il ritorno del portiere Flavio Puttim e gli acquisti di Tomas Santos, Hugo Nunes, Ronaldo Induca e Nickolas Barrochello, il diesse Leonardo Panarella ha messo a segno altri importanti colpi.

Nelle ultime ore, Panarella ha assicurato le prestazioni dei difensori centrali Igor Brondani e Facundo Ponce. Brondani, classe 1995, ex Lavagnese e Gozzano, ha giocato per squadre di calibro mondiale come Chapecoense e Atlético Mineiro. Questo difensore italo-brasiliano, dotato di una vasta esperienza, è un atleta estremamente fisico e in grado di comandare la difesa come un vero leader. Con i suoi intercetti perfetti e i lanci precisi, riesce a sventare gli attacchi avversari e rilanciare rapidamente la squadra in avanti.

Il secondo rinforzo, Facundo Ponce, classe 1996, è un difensore argentino di grande talento. Alla sua prima esperienza in Italia, Ponce è noto per la sua straordinaria progressione, che lo rende un solido baluardo difensivo e una minaccia nelle azioni offensive. Dotato di una fisicità non indifferente e di una cattiveria agonistica unica, Ponce promette di essere un valore aggiunto per la squadra.

Per l’attacco, è arrivata l’ufficialità di Luiz Lopes, un giovane e promettente attaccante classe 2006. Luiz è già noto per la sua capacità di recuperare palla, dribblare con abilità e sfoderare tiri potenti e precisi. Queste qualità, unite alla sua determinazione e grinta, lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie e una risorsa inestimabile per la squadra.

Il diesse Leonardo Panarella continua a portare a Montescaglioso giocatori di altissimo livello: Igor Brondani, Facundo Ponce e Luiz Lopes non fanno eccezione.

Nel frattempo, prosegue la preparazione atletica iniziata il 1° agosto con i ragazzi di mister Ragone impegnati nei primi giorni di ritiro tra sorrisi, sudore e tanto lavoro.

