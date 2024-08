Eccellenza, Gallipoli: ufficializzati Prinari e Caputo

Il Gallipoli annuncia l’arrivo di due nuovi attaccanti per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Tiziano Prinari, attaccante leccese classe 1995, è uno dei nuovi volti della squadra. Prinari ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Inter e del Salento Football, per poi proseguire con esperienze significative nel San Cesareo e nel Galatina, rispettivamente in Promozione ed Eccellenza pugliese. Nella stagione 2014/15 ha giocato in Serie D con il Chieti (girone F), e successivamente ha indossato le maglie di Bisceglie, Nardò, Casarano, Fidelis Andria, Altamura, Gelbison, Fasano e, più recentemente, Bitonto.

Queste le parole di Prinari: “Sono stato attratto dal progetto di questa squadra, composta da tanti calciatori ed amici salentini, con molti dei quali ho già condiviso il campo da compagni di squadra. Una società con una storia importante alle spalle. Tutti insieme faremo grandi cose”.

Insieme a Prinari, il Gallipoli ha ufficializzato anche l’arrivo di Antonio Caputo, attaccante brindisino classe 1991. Caputo ha alle spalle una carriera con diverse squadre, tra cui Brindisi, Acri, Molfetta, Barletta, Casarano e Nardò. Versatile in zona offensiva, può giocare sia come Ala Sinistra che come punta centrale. Il suo palmarès include oltre 120 presenze in Serie D, con 30 goal e 20 assist.

Caputo ha commentato così il suo arrivo: “Ho accettato di scendere di categoria, stimolato da un grande progetto, dove oltre il calcio, c’è una grande passione da parte del Presidente e di tutta la Dirigenza. Ritrovare tanti amici qui, sarà uno sprone ulteriore per creare un gruppo solido e compatto. Una piazza importante che deve tornare subito dove merita”.

