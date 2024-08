Casarano-Folgore Delfino Curi 2-1: in gol Saraniti e Ferrara

FOLGORE DELFINO CURI – CASARANO: 1-2

Marcatori: Saraniti al 2’, Ferrara al 35’; Pregasi al 49’s.t.

F.DELFINO CURI: Perandrei; Ferrante, Ranieri, Di Nisio, D’Antonio; Quaresima, Martella, Scotti, Barrenechea, Olivi, Andreassi. All.:Bonati

CASARANO: Alloj (dal 1’ s.t.Tundo); Martinenko (dal 41’s.t.Malagnino), Rizzo, Legittimo (dal 38’s.t. Esposito), Versienti (dal 1’s.t. Pinto); Opoola (dal 15’s.t.Magnati), Cerutti (dal 1’s.t.Teijo), Dalena (dal1’s.t. Logoluso), Lojodice (dal 18’s.t. Biaggi); Perez (dal 1’s.t.Ferrara), Malcore (dal 1’s.t. Saraniti). All.: Laterza

Termina 2-1 per il Casarano il test amichevole, giocato allo stadio San Marco di Pescara, con la Folgore Delfino Curi, formazione che milita nel campionato Eccellenza abruzzese. Primo tempo gradevole, giocato con un ritmo vivace, nonostante il grande caldo. La Folgore dimostra di avere più benzina nelle gambe cercando di tenere a bada il Casarano con un pressing costante, anche se la supremazia e il possesso palla dei rossazzurri è fin troppo evidente. Ne consegue che Pierandrei, il portiere abruzzese, è il vero protagonista del primo tempo, opponendosi agli attaccanti del Casarano. Al 15’ traversa piena di Perez dopo che Malcore aveva impegnato in respinta l’estremo difensore della Folgore. Quando accelera, il Casarano fa male: 39’, Loiodice mette al centro, sul tiro di Cerutti si oppone il solito Pierandrei, il tiro conclusivo di Malcore va a fil di palo. Le reti, però, tutte di pregevolissima fattura, arrivano nella seconda frazione di gioco: al 2’ Saraniti mette il sigillo sul primo gol della stagione rossazzurra con un delizioso lob, dal limite dell’area, di rara precisione. Il raddoppio è il frutto di un’azione da manuale: 38’, affondo di Pinto sulla sinistra, cross preciso per la sponda di Saraniti che, di testa, serve un invitante assist per la mezza rovesciata di Ferrara. In pieno recupero, il gran gol direttamente su punizione di Pregasi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author