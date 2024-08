Parigi 2024, strepitose Errani e Paolini: storico oro nel tennis

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno trionfato in una spettacolare rimonta nella finale per il primo posto, battendo la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Le azzurre si sono imposte con un punteggio di 2-1: 2-6, 6-1, 10-7. La medaglia di bronzo è andata alle spagnole Bucsa-Sorribes Tormo. Questo successo segna il settimo oro per l’Italia in totale.

