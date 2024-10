Eccellenza, Molfetta: la prima di Traversa termina con un successo

Esordio vincente per mister Traversa sulla panchina del Molfetta Calcio. I biancorossi, infatti, hanno ottenuto l’intera posta in palio nel match contro la Nuova Spinazzola, concluso con il punteggio di 2-1.

Gara incanalata sui binari giusti per i padroni di casa già al 10′, quando Bozzi non sbaglia a tu per tu con Addario e porta in vantaggio i suoi, ripagando la scelta del tecnico. Padroni di casa ancora pericolosi con Colamesta e Bozzi ma non riescono a trovare il raddoppio immediato. Al 33′, lo Spinazzola prova a risalire la china con un colpo di testa di Bonanno, terminato di poco oltre la traversa, e con una conclusione dalla distanza di Soria, sul quale Liso è attento.

Nella ripresa, sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con un calcio di punizione neutralizzato dall’estremo difensore dei padroni di casa. Al 57′, però, è ancora il Molfetta a trovare la via del gol: Colamesta riceve un lancio di Esposito e batte Addario. Dopo pochi minuti, lo Spinazzola accorcia le distanze con Ruibal, abile a sfruttare un batti e ribatti nell’area molfettese. Nel finale, gli ospiti vanno vicini al pareggio con Zaldua, il cui colpo di testa termina a lato di poco. Il punteggio, però, non cambia e il Molfetta può tornare ad esultare. Una vittoria che aiuta il morale della compagine biancorossa in vista della doppia trasferta contro Gallipoli e Manduria.

MOLFETTA CALCIO-NUOVA SPINAZZOLA 2-1: 10′ pt Bozzi (M), 12′ st Colamesta (M), 16′ st Ruibal (N).

Molfetta Calcio: Liso, Romanelli, De Palma (38′ st Colangione), Morra [k], Bozzi (47′ st Di Federico), La Pietra (30′ st Calabria), Carannante, Potenza, Esposito, Ricupero (43′ st Mastrorilli), Colamesta (24′ st Leuzzi). A disposizione: Viola, Lafronza, Rizzi, Carlucci. All. Traversa Martino.

Nuova Spinazzola: Addario, Cappellari, Lobjanidze, Bocchino, De Giosa (37′ st Palermo), Soria, Bonanno (23’st Taccogna), Bux, Zaldua [k], Ruibal (27′ st Leonetti), Doukoure (18′ st Mbaye). A disposizione: De Benedictis, Losappio, Colonna, Bellino, Paolillo. All. Zinfollino Gino.

Arbitro: Lombardo Marco di Brindisi. Assistenti: Loconte Alberto di Bari e Nero Roberto di Barletta.

Ammoniti: Zaldua, Ricupero, Calabria, Di Federico. Espulso il preparatore dei

portiere della Molfetta Calcio, Ruggiero Damato.

Recupero: 1′ pt – 5′ st.

