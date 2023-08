Eccellenza: Manduria, Salvadore ‘Siamo sulla strada giusta’

Nella mattinata di domenica 13 agosto, allenamento congiunto con la Virtus Francavilla per il Manduria alla Nuovarredo Arena. Una sgambata a porte chiuse per gli uomini di Salvatore che ha utilizzato tutti gli effettivi. Tanti spunti interessanti per l’allenatore biancoverde che ha testato più soluzioni in base agli interpreti con una formazione di Serie C.

E’ il primo test vero dopo oltre due settimane di preparazione, la squadra si allena dal 27 luglio al Dimitri: 5-1 il risultato finale per la Virtus Francavilla, con i seguenti marcatori: 2’ Ekuban (VF), 22’ Munoz (M), 33’ Perez (VF), 34’ Risolo (VF), Ejesi (VF), 90’ Polidori (VF).

“I ragazzi hanno offerto una prestazione importante – ha detto Salvadore al termine della sgambata -. Siamo partiti con una squadra che era più avanti di noi dal punto di vista fisico e atletico. Noi abbiamo messo in pratica quello che stiamo preparando in questi giorni, i ragazzi si stanno applicando tanto e abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Abbiamo preso qualche infilata di troppo, ma è dovuta alla condizione che in questo momento dobbiamo trovare. Sono contento anche della risposta dei giovani nel corso secondo tempo, è certamente la strada giusta”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp