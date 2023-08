Nazionale: la FIGC pensa a Spalletti per il dopo Mancini

Fulmine d’agosto sulla Nazionale. Roberto Mancini si è dimesso dall’incarico di ct. ‘Una mia scelta personale’, scrive in un post e saluta tutti. La Figc, colta di sorpresa, deve scegliere in fretta il successore, all’inizio di settembre il raduno per le qualificazioni agli Europei.

Si punta su Spalletti, in corsa anche Conte, tra i nomi Grosso, Cannavaro, Gattuso, De Rossi. Per Mancini in azzurro 5 anni sulle montagne russe, dal trionfo europeo di Londra alla mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar. Sacchi sorpreso: ‘Credevo non fosse vero’. Voci lo danno in odore di Arabia, ma negli ambienti calcistici si esclude sia quello il motivo delle sue dimissioni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp