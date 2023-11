Eccellenza: L’Unione Calcio rimane in vetta

A un solo turno dal giro di boa, l’Unione Calcio Bisceglie sta per laurearsi campione d’inverno nel girone A di Eccellenza. La formazione allenata da Monopoli è al comando della classifica a quota 27 e domenica prossima renderà visita alla Molfetta Sportiva, penultima forza del torneo con appena quattro punti conquistati. Alle spalle della prima della classe il Molfetta, tornato al successo dopo un periodo di difficoltà. A seguire Bisceglie e Real Siti, oltre che il Canosa che, senza quel nefasto -9, sarebbe al comando a pari punti con l’Unione Calcio.

Nel girone B, dopo tre ko di fila tra campionato e Coppa, torna a sorridere l’Ugento: il 4-2 rifilato al Racale non è stato sufficiente, però, per riappropriarsi della vetta che rimane ad appannaggio del Manduria, al momento a +2 sulla formazione di Oliva. Appaiate in terza posizione Brilla Campi e Massafra, mentre il Matino rimane l’outsider. Situazione difficile per l’Ostuni nei bassifondi, prova a riemergere, infine, l’Otranto, ma la classifica non sorride ancora agli uomini di Bray.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp