Eccellenza: La finalissima è Manfredonia-Città di Gallipoli

Saranno Manfredonia e Città di Gallipoli a giocarsi la promozione in Serie D. Ai dauni è bastato lo 0-0 con Bisceglie per guadagnare l’accesso alla finalissima, mentre il Città di Gallipoli ha staccato il pass superando per la terza volta in stagione l’Ugento con un secco 3-0. La sfida si dovrebbe giocare allo stadio De Bellis di Castellaneta domenica 14 maggio.

