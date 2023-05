FASANO – Il Barletta centra la vittoria nell’ultima giornata di regular season. Il 3-1 sul campo del Fasano conferma il quarto posto dei biancorossi, che andranno a disputare la semifinale playoff in casa del Nardò terzo in classifica dopo il successo sull’Altamura.

Nel postpartita, con Farina squalificato, conferenza stampa affidata allo staff tecnico del Barletta. «Una vittoria che ha chiuso il cerchio – ha detto l’allenatore in seconda Christian Carbone – siamo una neopromossa che ha chiuso al quarto posto con 64 punti e questo è merito del grande lavoro di tutto l’ambiente. Raccogliamo gli aspetti positivi e cercheremo di limare i difetti in vista dei playoff, siamo pronti».

Passaggio legato alla forma fisica e all’alternanza dei portieri: «Siamo riusciti a trovare la quadra dopo momenti non facili in campo – ha proseguito il preparatore atletico Maurizio Nanula – avremmo potuto fare meglio, ma ci siamo assicurati almeno un’altra partita importante e vogliamo dare il massimo per continuare in questa direzione». Lovecchio in campo al posto di Piersanti, nel commento del preparatore dei portieri Daniele Cilli: «Piersanti ha fatto una stagione tutto sommato positivo, la verità è che abbiamo 24 titolari e Lovecchio lo è tanto quanto Piersanti. Questa è una delle nostre forze».

Bilancio comunque positivo anche per Ivan Tisci. La stagione del Fasano finisce qui: «Ho fatto i complimenti ai ragazzi e la partita di oggi ha lasciato ugualmente degli spunti importanti anche per il futuro. Ci sono tanti prospetti che, alla prima stagione tra i grandi in un girone come questo, hanno fatto un grandissimo lavoro e meritano di essere tenuti in considerazione per prospettive di rilievo. In settimana parlerò col presidente, sto bene a Fasano».

