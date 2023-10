Eccellenza: fari puntati sul quinto turno

Archiviate sei delle sette partite d’andata del secondo turno di Coppa Italia, il tutto in attesa della disputa di Bisceglie-Molfetta, le compagini di Eccellenza sono già concentrate sulla quinta giornata di campionato. Nel girone A, la capolista guidata da Di Domenico affronterà in notturna, con fischio d’inizio fissato per le ore 20, il San Marco: impegno semplice ma solo sulla carta considerando la forza della formazione foggiana. Il Bisceglie riceverà la Virtus Mola, scontro tra sorprese quello di Polignano: di fronte il Polimnia e l’Unione Calcio. La gara verrà trasmessa su Antenna Sud Sport 3, sezione streaming del sito di Antenna Sud.

Nel raggruppamento B, telecamere accese sull’impegno interno della capolista Manduria contro il Mesagne: la gara, che avrà luogo al Camassa di Sava, sarà visibile su Antenna Sud Sport 2, anche in questo caso in streaming. Puntano a tenere il passo Ugento e Massafra: la formazione di Oliva riceverà il fanalino di coda Ostuni, per i giallorossi c’è l’ostacolo San Pietro Vernotico. Tutte le gare dei due gironi, tolta quella del Poli di Molfetta, prenderanno il via alle ore 15.30.

