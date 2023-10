Taranto: buoni spunti dalla Coppa

TARANTO – Il Taranto ha salutato la Coppa Italia Serie C al termine di una prestazione, in ogni caso, importante. La turnazione di Capuano ha generato ottime risposte: bene quei calciatori di recente finiti nell’occhio del ciclone, su tutti Mastromonaco, Ferrara e Romano, ma anche Orlando, autore dell’assist per il gol di Samele, e lo stesso numero 11 che sottoporta ha dimostrato lucidità e cinismo. In sintesi: un’eliminazione che non è stata accolta con delusione, ma soltanto con rammarico perché il passaggio del turno era alla portata dei rossoblù.

Adesso, però, la testa va soltanto al campionato. Domenica gli ionici saranno di scena a Giugliano privi sicuramente di Calvano e Bonetti e forse anche di Fabbro: defezioni importanti, anche se le alternative di certo non mancano. Sul modulo, la grande novità potrebbe essere rappresentata dalla conferma del 3-4-3 con Kanoute e Orlando dal 1’ a supporto di Cianci, anche se l’ex Salernitana non è al top della forma. L’assenza di un play di ruolo potrebbe indurre Capuano ad affidarsi a una mediana a due, ma ci sono ancora due giorni prima di decidere il da farsi.

