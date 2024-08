Eccellenza, due nuovi arrivi e una conferma in casa Polimnia

La Polimnia annuncia l’acquisto del giovane portiere greco Christos Rizopoulos. Nato il 28 febbraio 2006 a Salonicco, Rizopoulos, 18 anni, rafforzerà la squadra come uno dei nuovi under. Questa è la sua prima esperienza fuori dalla Grecia, dove ha giocato con il Panetolikos U19 e il Pavlos Melas Salonicco, squadra di quarta divisione. “Sono felicissimo di essere arrivato in Italia e ringrazio i miei agenti Ghetheki e Quarto, oltre alla società per avermi scelto,” ha dichiarato Rizopoulos, aggiungendo che è entusiasta di questa grande opportunità e determinato a crescere e aiutare la squadra a raggiungere i migliori risultati. Rizopoulos si unirà ai portieri già in rosa, Lonoce (2000) e Pellegrini (2004).

Inoltre, la Polimnia comunica il tesseramento di un altro giovane, Alessandro Formica. Nato a Monopoli il 20 giugno 2006, Formica affronta la sua prima esperienza in una categoria senior. Cresciuto nell’Esperia Monopoli fino alla categoria Allievi, nella scorsa stagione ha giocato con la Primavera4 del Brindisi e poi con la Juniores nazionale del Nardò. “Non vedo l’ora di iniziare questo primo campionato con i grandi,” ha detto il giovane difensore centrale, “Sarà molto stimolante per me e non potrò che imparare da tanti giocatori esperti in un campionato competitivo come l’Eccellenza.”

La società conferma Saliou Tirera, che continuerà a dominare il centrocampo per la seconda stagione consecutiva. Il centrocampista senegalese con passaporto francese, nato il 9 gennaio 2001 a Dakar, è arrivato a Polignano dal Tricarico (Eccellenza lucana) durante la sessione invernale di mercato del dicembre scorso. Alto 192 cm, Tirera ha subito impressionato per le sue qualità atletiche e tecniche, contribuendo significativamente alla mediana rossoverde. In precedenza, ha giocato in Puglia con il Mola e ha avuto esperienze in serie D con Milano City e Isernia, oltre che in Eccellenza con la Bovalinese. “Sono felicissimo di restare e di ritrovare tanti compagni con cui ho condiviso una bella seconda parte di stagione nel campionato scorso,” ha dichiarato Tirera, ringraziando la società e lo staff tecnico per la fiducia riposta in lui.

