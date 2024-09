Eccellenza: capolavoro UC Bisceglie, Polimnia al tappeto

Grande prestazione dell’Unione Bisceglie che, nonostante nonostante l’inferiorità numerica, riagguanta e ribalta il Polimnia Calcio, sino a ieri ancora imbattuta e seconda forza del campionato, trovando così i primi tre punti stagionali.

Nel primo tempo i padroni di casa si impongono dall’inizio, cercando il dominio sul possesso palla già dalle primissime azioni di gioco; con il bomber di casa, Falciano, che ha qualche occasione già tra il secondo e il terzo minuto di gioco.

La partita cambia tra il 9′ e il 14′ minuto, intervallo in cui Miano viene ammonito per due volte e quindi espulso; nel mezzo, sul primo fallo da ammonizione, Ramos colpisce l’incrocio dei pali alla destra di Lullo e il Polimnia inizia man mano a prendere metri e fiducia, chiudendo l’Unione nella sua area dopo essersi trovata in superiorità numerica.

Ancora Ramos, al 20′ riceve palla sulla trequarti, si accentra, e col destro scarica un tiro che finisce di poco sopra la traversa, dando l’illusione del gol, e poi, al 33′, su una rimessa lunga di Cagnini, Falciano fa suo il pallone e scarica alle spalle di Lullo, portando i suoi sull’1-0; vantaggio che visto il fattore campo e l’inferiorità numerica sembrava mettere un’ipoteca sulla vittoria.

L’Unione però non si dà per vinta ed esce dagli spogliatoi più convinta e più ordinata, non lasciando spazi agli avversari. Al 48′ su palla lunga, Dembelé devia di testa il lancio lungo, trovando Pelosi, che controlla e scarica un destro nell’angolino alla sinistra di Lonoce, al 48′ è già 1-1.

Continua a funzionare il piano partita della compagine ospite; prima Farinola sfiora il raddoppio al 62′ con una botta tremenda dalla distanza, mentre dieci minuti più tardi arriva il gol del raddoppio di Lanotte al 72′, quando sbuca sul secondo palo e inchioda su un corner dalla sinistra di Farinola.

Il Polimnia tenta il forcing nell’ultimo quarto d’ora più recupero, non concretizzando il vantaggio numerico. Finisce due a uno in favore dell’Unione, che conquista i primi tre punti della stagione, cancellando lo zero dalla casella dei punti in classifica. Delusione invece per il Polimnia, incapace di gestire il vantaggio, nonostante la superiorità numerica.

Polimnia Calcio-Unione Calcio Bisceglie

-Marcatori: 33′ Falciano, 48′ Pelosi, 72′ Lanotte

-Unione Calcio: Lullo, Lanotte, Miano, Adrian, Farinola, Dembelé, Andriano, Ngom, Zinetti, Amoroso (10′ Pelosi), Dell’Olio All. Monopoli

Panchina: Lutzardo, De Blasio, Binetti, Dicorato, Di Pierro, Soldani, Pelosi, Ziani, Suriano

-Polimnia Calcio: Lonoce, Panebianco (Zizzi 83′), Gernone, Divittorio, Cagnini (55′ Prekducaj), Conteh, Tirera (Lanzone), Loseto, Camara (55′ Bruno), Santos Falciano (70′ Manzari), Ramos All. Anaclerio

Panchina: Pellegrini, Zizzi, Formica, Bruno, Prekducaj, Lanzone, Zaccaria, Avantaggiati, Manzari

-Ammoniti: Miano 9′ e 14′ Zinetti 45′ Pelosi 70′ Lullo 90′ Manzari 93′

