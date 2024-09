Promozione, Santeramo corsaro, Virtus Bisceglie non pervenuta

Esordio casalingo sfortunato per la Virtus Bisceglie, i biancazzurri di mister De Tommaso cedono ad un pratico Santeramo. Out per squalifica Cavorsi, spazio al 2006 Bux sulla linea difensiva. Dentro il biscegliese Losapio in mezzo al campo, tandem d’attacco composto da Cubaj e Amorese.

Gara condizionata, per quasi tutta la durata, dal forte vento. Buona opportunità al 12’ per Amorese, servito da Cubaj: piattone respinto da Lovecchio. Il fantasista di origini albanesi ci prova su calcio piazzato al 16’: destro a giro e pallone a lato di un soffio. Gli ospiti, al primo colpo, sbloccano il punteggio: l’esterno sinistro di Sette dal cuore dell’area si è infilato alle spalle dell’incolpevole Sibio. Virtus vicinissima al pareggio poco dopo la mezz’ora: slalom di Bovio fra tre avversari, assist invitante per Amorese che sottomisura manda il pallone oltre la traversa. Bravo l’estremo di casa sull’iniziativa centra il palo da distanza ravvicinata. Lovecchio decisivo al 44’ su Cubaj, che dopo aver soffiato palla a metà campo si è involato verso la porta senza riuscire a capitalizzare l’occasione.

Ripresa: il tentativo impreciso di Sciacoviello precede il gol dello 0-2, firmato da Pasqualicchio, lesto nell’approfittare di uno svarione biancazzurro a centrocampo e a trafiggere Sibio con un rasoterra in corsa. Il portiere virtussino scongiura guai peggiori disinnescando un’altra sortita murgiana. Sfortunato Bovio al 64’: la sua inzuccata sugli sviluppi di una punizione di Cubaj trova l’opposizione di Lovecchio e della traversa. Il portiere del Santeramo sale in cattedra bloccando un sinistro di Bovio (67’) e respingendo d’istinto una soluzione di Cubaj dal cuore dell’area piccola (68’). Qualche sbavatura di troppo in fase di impostazione costa ancora dei rischi ai padroni di casa: Telesca cerca di approfittarne (71’) ma Sibio si mostra attento. Partita virtualmente chiusa con il tris dei viaggianti firmato dal capitano Panzarea su penalty concesso per un tocco di mano di Bux. Ultimo sussulto al 91’ con il sinistro di Telesca sul fondo.

Virtus Bisceglie-Football Club Santeramo 0-3

Virtus Bisceglie: Sibio, Bux, Quacquarelli, Porcelli, Monopoli, Losapio (65’ Napoletano), Di Franco (61’ Campanale), Bovio, Amorese (Binetti), Cubaj, Dascoli (65’ Genchi). A disp.: Quagliarella, Sgarra, Ferrante, De Giosa, Vecchio.

Football Club Santeramo: Lovecchio, Panzarea, Giuliani, Cantalice, Vito Tassielli, Pasqualicchio, Sergio (Borromelo), Ditoma, Sciacoviello (Stendardi), Telesca, Sette (Pinto). A disp.: Sirressi, Marco Tassielli, Sforza, Brana, Ricatti, Cappiello. All.: Delle Foglie.

Arbitro: D’Angelo (Foggia).

Assistenti: Fumarola (Brindisi) – Gargano (Bari).

Reti: 18’ Sette, 51’ Pasqualicchio, 82’ Panzarea (rigore).

Note: ammoniti Vito Tassielli, Di Franco, Bovio, Ditoma, Lovecchio, mister Delle Foglie.

