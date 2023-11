Eccellenza: Cambi della guardia in vetta

Crisi Molfetta, sprint Unione Calcio: cambio della guardia al timone del girone A di Eccellenza. La formazione di Di Domenico, perdendo la partita contro il Bisceglie, ha rimesso in gioco i nerazzurri stellati e, di riflesso, è scivolata al secondo posto in classifica ex-aequo con il sorprendente Real Siti, mentre quella di Monopoli, dopo aver espugnato il campo del Borgorosso, si è portata a +3 sulla coppia ora seconda della classe. Al primo posto dovrebbe esservi pure il Canosa: il -9 in classifica, però, impedisce agli uomini di Zinfollino di volare in alto.

Avvicendamento pure nel girone B: Ugento in difficoltà. La formazione di Oliva ha perso ancora, questa volta con un rocambolesco 5-3 contro il Brilla Campi, ed è ora a -1 dalla vetta occupata dal Manduria dopo l’1-0 dei messapici contro la Virtus Matino. Secondo proprio il Brilla Campi, formazione sempre più sorprendente. Rimane in scia pure il Massafra dopo la vittoria contro l’Otranto. Nei bassifondi, gli idruntini sono ultimi in coabitazione con l’Ostuni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp