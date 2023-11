Taranto: si cercano i gol degli attaccanti

TARANTO – Un mini-rompete le righe quello programmato dal Taranto dopo la vittoria di sabato contro il Brindisi: a seguito di un estenuante tour de force che, di recente, ha visto i rossoblù scendere in campo ogni tre giorni, Capuano ha deciso di far riprendere gli allenamenti nella giornata di mercoledì per poi preparare meticolosamente la partita contro la Casertana di lunedì sera. Un big match considerando l’attuale classifica di entrambe.

Focus principale sul reparto offensivo: il derby lo ha risolto Cianci, ma nelle ultime tre partite i rossoblù sono andati a segno soltanto una volta. Il tecnico è alla ricerca delle giuste soluzioni per provare a innalzare la verve realizzativa della squadra e quella del 3-4-3 dovrebbe rimanere l’impostazione tattica principale per riuscirci. Sugli scudi c’è Orlando, autore dell’assist decisivo e, condizioni fisiche permettendo, deputato a sostituire Bifulco ancora per le prossime due partite. In rampa di lancio c’è pure Fabbro, tornato finalmente a regime dopo oltre un mese. Le soluzioni, quindi, non mancano: c’è solo da oleare meglio i meccanismi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp