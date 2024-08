Eccellenza, Bisceglie già in forma: 6-0 all’Oraziana Venosa

Il Bisceglie ha dato ottime indicazioni sul proprio stato di forma nella giornata di sabato, confermando i progressi del ritiro estivo. La squadra, guidata da Mister Giuseppe Scaringella, ha concluso una giornata intensa allo Stadio Comunale di Via Mare a Trinitapoli, con una sessione di allenamento al mattino seguita nel pomeriggio da un’amichevole vincente contro l’Oraziana Venosa.

La partita è terminata con un netto 6-0 a favore dei nerazzurrostellati, che hanno dominato gli avversari lucani, prossimi all’inizio del campionato di Eccellenza. Nonostante il risultato, l’obiettivo principale dello staff tecnico era verificare se i giocatori avessero assimilato al meglio il lavoro svolto durante la preparazione estiva, in vista degli impegni ufficiali.

Il Bisceglie Calcio debutterà nel campionato di Eccellenza pugliese 2024/2025 domenica 25 agosto contro il Manduria, in trasferta. Seguiranno il derby biscegliese contro l’Unione Calcio il 1° settembre, e altri scontri importanti contro Novoli, Canosa, Massafra e Corato nel corso del primo mese di campionato. Nel frattempo, i nerazzurrostellati affronteranno il Barletta nel doppio confronto di Coppa Italia Eccellenza Puglia: l’andata si giocherà il 5 settembre in casa dei biancorossi, mentre il ritorno è previsto per il 19 settembre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author