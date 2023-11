Eccellenza/B: pari Manduria in extremis a Maglie, Ugento più vicino

Il Manduria parte bene con il vantaggio di Espinar nel corso della prima frazione, poi il Maglie esce alla distanza e trova prima il pari con Sene e poi il vantaggio di Albano in avvio ripresa. Forcing del Manduria nell’ultimo quarto di gara, decisiva la deviazione di Castro su iniziativa di Quarta per il 2-2 finale.

Niente da fare per Lacirignola costretto a dare forfait alla prima ufficiale con il Manduria, dopo il trasferimento in settimana, in porta ancora il sedicenne Salvadore dal primo minuto. Il Manduria schiera Quarta ed Espinar a supporto di Munoz, con Cavaliere inizialmente dalla panchina. All’8’ ci prova Cutrone dalla distanza, sfera di poco a lato. I biancoverdi tornano a pungere al 14’, Munoz calcia da fuori, ma non inquadra lo specchio della porta. La replica del Maglie al 20’, sugli sviluppi di un corner svetta Albano che manda alto.

Ancora i padroni di casa con Falzetta che dalla distanza esalta le qualità di Salvadore, il portiere biancoverde la sporca in angolo. Sull’azione seguente chance enorme per Sene che a porta semi-sguarnita non impatta la sfera. Il Manduria sfiora il vantaggio con Maroto, servito perfettamente da Espinar tra le linee, la sua conclusione termina di poco fuori. Vantaggio Manduria che si concretizza al minuto 35 ad opera di Espinar, perfetta la sua conclusione da fuori area. Allo scadere del primo tempo, al 44’, il Maglie trova il pareggio: Diez lancia in profondità Sene che sguscia tra i due centrali difensivi e fa 1-1.

In avvio di ripresa, il Maglie passa in vantaggio al 52’: cross di Frisenda e deviazione aerea di Albano che trasforma e fa 2-1 per i padroni di casa. Salvadore ridisegna la squadra con un doppio cambio: Dorini e Castro per Cutrone e Maroto. Ci prova subito Castro dalla distanza, ma senza impensierire Mele. Ancora biancoverdi in proiezione offensiva: combinazione Espinar – Cavaliere, poi Quarta conclude e Mele si oppone.

Messapici alla ricerca del pari con Espinar che al 70’ prova con un’azione personale, sul conseguente angolo trova la via della rete Castro, ma viene segnalato un fallo di mano dal direttore di gara. Al 75’ forcing del Manduria, corpo a corpo di Cavaliere con il difensore, entra in area ma il suo tentativo viene neutralizzato da Mele. Nuovo assalto biancoverde, combinazione Quarta – Espinar: il tiro del trequartista spagnolo è alto. Chance per il Maglie con Sene, Bocchino chiude tempestivamente davanti alla porta.

Il Manduria trova il gol del pareggio all’88’ con Castro, il centrocampista spagnolo devia sottomisura dopo l’azione personale di Quarta. Nel finale Espinar e Cavaliere (due volte), hanno la chance del potenziale vantaggio. Finisce 2-2 a Otranto con il Maglie, il Manduria muove la classifica e va a 23 punti, accorciando di una sola lunghezza il distacco della capolista Ugento, ko con il Ginosa. Giovedì le due squadre si incontreranno per il ritorno del terzo turno di coppa Italia.

Le formazioni iniziali

Maglie: Mele, Frisenda, Amato, Stella, Salvucci, Rantuccio, Falzetta, Fideli, Sene, Diez, Albano. Panchina: Leone, Chiri, Miccoli, Conte, De Dominicis, Creti, Grimaldi, Piscopo, Sprovieri. All: Bruno.

Manduria: Salvadore, Cicerello, Bocchino, Maroto (54’st Dorini), Lopez, Linares, D’Ettorre, (56’st Cavaliere), Cutrone (54’st Castro), Espinar, Munoz (80’’st Aquaro), Quarta (93’st Tondi). Panchina: Kumar, Dorini, Signorelli, Zecca, Scardia. All: Salvadore.

Ammoniti: Cutrone (Man), Sene (Mag), Cavaliere (Man).

Espulso: Bruno (all. Maglie).

