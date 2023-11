Eccellenza/B: impresa Ginosa, batte la capolista Ugento a domicilio

Il Ginosa batte la capolista Ugento a domicilio e compie l’impresa di giornata. Una vittoria che vale molto se si pensa che i giallorossi salentini avevano intrapreso un percorso netto fino a questo momento senza conoscere sconfitte (solo una ma a tavolino).

Prestazione impeccabile e sontuosa dei biancazzurri che hanno concesso poco o nulla ai più quotati avversari, controllando con ordine la gara e piazzando la zampata vincente poco prima dell’intervallo. Convocati subito i due nuovi arrivati in casa biancazzurra, Soriano e Pahama, con lo spagnolo Soriano che bagna il suo esordio con gol. Match sostanzialmente equilibrato con entrambe le squadre organizzate e ben messe in campo, in cui le azioni degne di nota hanno latitato.

Solo due le azioni degne di nota nella prima frazione. Al 37’ azione manovrata dei padroni di casa con tiro maligno ravvicinato di Cortes che sorvola di poco il montante. Gli uomini del tecnico Passariello tengono bene il campo ed al 41’ sbloccano il risultato realizzando il gol-partita: Soriano si guadagna una punizione ai 25 metri e lo stesso numero sette biancazzurro la calcia magistralmente infilando la sfera nel “sette” dove Maggi non può nulla. Una vera “perla” del nuovo acquisto ginosino che gela il numeroso pubblico di casa. La replica dei padroni di casa è immediata e giunge al 43’ quando una leggera indecisione di Pizzaleo per poco non costa caro, ma Patronelli salva sulla linea disinnescando il possibile pari giallorosso.

Nella ripresa ci si aspetta la reazione poderosa dei padroni di casa che arriva puntuale, ma gli ospiti reggono bene l’urto e controbattono in maniera egregia. Gli uomini del tecnico Oliva palleggiano con disinvoltura ma negli ultimi sedici metri sbattono sull’attenta retroguardia ospite che rimane sempre sul pezzo. L’unico pericolo portato dall’Ugento giunge solo al 44’ quando, dopo un’azione ben manovrata, la palla giunge a Jimenez che dal limite scarica un diagonale velenoso che accarezza il palo alla sinistra di Pizzaleo.

Dopo sei minuti di recupero, il direttore di gara decreta la fine delle ostilità, con il Ginosa che torna a casa con tre punti preziosi in saccoccia. Ora, comunque, bisogna restare con i piedi per terra e pensare già a domenica quando al “Miani” sarà di scena il Mesagne, con l’obiettivo di ripetere la prestazione odierna e conquistare il massimo risultato utile per continuare a scalare la classifica.

UGENTO-GINOSA 0–1

RETE: 41’ pt Soriano.

UGENTO: Maggi, Lezzi, Romano, Iborra, Bisanti (5’ st Jimenez), Bernaola, Elia, Ruiz, Cortes, Balboa, Ancora. Panchina: Leone, Muci, Amico, Santantonio, Mariano, Cazzato, Pierri, De Nuzzo. All. Oliva

GINOSA: Pizzaleo, Cardinale (13’ st Fede), Patronelli, Partipilo (43’ st Sergio), Chiochia, Pinto, Soriano (33’ st Pignatale), Camporeale, Genchi, Gallitelli (22’ st Verdano), Gatto (33’ st Hysaj). Panchina: Di Anna, Cimmarusti, Lovecchio, Pahama. All. Passariello

ARBITRO: Piergiorgio Lucanie di Molfetta. Assistenti: Filippo Alfieri di Lecce e Luca De Gaetanis di Brindisi.

Ammoniti: Romano (U), Chiochia, Pinto e Soriano (G).

