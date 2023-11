Sorrento: Martignago, ‘Espulsione di Bifulco ha cambiato la gara’

(Di Lorenzo Ruggieri) Euforia in casa Sorrento per il successo ai danni del Taranto. Nel post gara, il match winner Riccardo Martignago ha esternato tutta la propria felicità: “Questa vittoria ci voleva, tante volte abbiamo disputato prestazioni importanti senza raccogliere alcunchè. L’espulsione di Bifulco ha dato una svolta alla partita ma siamo stati attenti, il Taranto si è reso pericoloso nonostante l’inferiorità numerica. Sapevamo di dover essere pazienti e punire nel momento giusto, come poi abbiamo fatto. Questo successo fa morale in vista dell’importantissima sfida di domenica prossima. Sono contento per i tifosi e per il gruppo, ora torneremo in campo per preparare il match contro la Juve Stabia”.

