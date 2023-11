Eccellenza/A: UC Bisceglie vince il derby e si rilancia in classifica

Una bellissima partita, combattuta e vinta con merito dall’Unione. La vittoria nel derby con il Corato è la quinta vittoria consecutiva su 5 match disputati in casa. Un ruolino che, per effetto contemporanee sconfitte esterne di Bisceglie e Real Siti, rilancia la corsa alla testa della classifica dei ragazzi di Angelo Monopoli.

Canonico 4-4-2 con il duo Saani–Amoroso in avanti per l’Unione, mentre mister Doudou schiera un 3-4-3 molto mobile con in avanti Loseto, Lorusso e Cianci. Partita vivacissima sin dai primi minuti, la prima azione degna di nota scaturisce per effetto di un traversone dalla destra di Di Pierro su cui Saani non trova la misura di testa.

Sul capovolgimento di fronte Santoro crossa dalla sinistra a centroarea Loseto tenta la volée che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Lullo. Al minuto 14 Amoroso si mette in proprio, crossando dal fondo una palla su cui Mbaye in torsione si trova un Loiodice reattivo, anche sulla seconda conclusione dell’esterno azzurro.

Il portiere ospite, autore di un’ottima partita, si ripete sull’attaccante dell’Unione al 22’ dopo un contropiede orchestrato da Cascione. Nella fase centrale di frazione un brutto infortunio accorso a Cianci costringe ad una lunghissima interruzione di gioco con le due squadre che perdono il ritmo partita e si rifanno pericolose solo nel finale. Al 44’ il vantaggio coratino firmato Lorusso viene annullato per fuorigioco mentre nel primo dei sette minuti di recupero lo stacco imperioso di Saani viene disinnescato dallo strepitoso intervento di Loiodice.

Al rientro dagli spogliatoi le due squadre tornano in campo con la voglia di sbloccare la contesa ma è l’Unione a farsi più pericolosa. Al 57’ è ancora una volta Loiodice a negare la gioia del gol prima ad Amoroso e, sulla ribattuta, a Binetti. Il muro del portiere ospite crolla però al 62’ quando Diomandè dal limite dell’area calcia a botta sicura trovando la rete del vantaggio sugli sviluppi di un corner.

E’ l’1-0. Il gol che sblocca la partita dà ulteriore slancio ai ragazzi di mister Monopoli che provano a raddoppiare subito con Zinetti, in campo per la centesima con la maglia azzurra, il cui tiro a giro è alzato sopra la traversa dal portiere coratino che è incolpevole al 75’ quando gli azzurri trovano il raddoppio grazie ad una splendida giocata di Saani che sfrutta la sponda di petto di Bufi e di sinistro fa gol.

Il Corato sembra incapace di reagire ma all’87’ rientra incredibilmente in partita dimezzando lo svantaggio grazie ad una sfortunata autorete di Binetti su punizione dalla distanza di Fanelli. Nei pochi minuti che restano, però, l’Unione controlla agevolmente i timidi tentativi ospiti e, anzi, al 92’ chiude la gara grazie ad una perla di Lanzone che fissa il risultato sul 3-1 finale con un tiro a giro chirurgico. Negli ultimi di recupero Dispoto, già ammonito, riceve il secondo giallo con Raspatelli che lo mette fuori.

Una vittoria che consente agli azzurri di salire a quota 23 punti in classifica e di agganciare momentaneamente in vetta il Molfetta impegnato in serata contro il Canosa. Nel prossimo turno, in programma domenica 19 novembre, Bufi e compagni saranno ospiti dell’ostico Borgorosso Molfetta, mentre giovedì al Di Liddoarriverà il Foggia Incedit, vittorioso con il Real Siti, per la seconda gara del triangolare della terza fase di Coppa.

UC BISCEGLIE-CORATO 3-1

Marcatori: 62’ Diomandè (U), 75’ Saani (U), 87’ Binetti autogol, 92’ Lanzone (U)

UC BISCEGLIE: G. Lullo, Di Pierro, Cascione, Bufi (c), Stella (50’ Binetti), Talin, Mbaye (81’ Lanzone), Diomandè, Amoroso, Zinetti, Saani. Panchina: Di Bari, S. Lullo, Basile, De Marco, Andriano, Petrignani, Lanzone, Binetti, Di Palma. All. Angelo Monopoli

CORATO: Loiodice, Zaza, Daleno (70’ Frappampina), Dispoto, Zinfollino, Fanelli, Santoro, Rubini (59’ Brandonisio), Lorusso, Cianci (32’ Somma), Loseto. Panchina: Magnifico, Dell’Endice, Brandonisio, Frappampina, Sabbar, Tedone, Somma, Cafagna, Pellegrini. All. Diaw Doudou

Ammoniti: Talin, Amoroso, Di Bari, Petrignani, Binetti (UC Bisceglie); Zinfollino, Brandonisio (C)

Espulsi: Dispoto (C) per doppia ammonizione.

