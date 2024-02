Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘In Coppa artefici del nostro destino’

Il Manduria pareggia in casa della Sarnese nelle prima gara della fase nazionale della Coppa Italia. Un risultato importante, maturato con un avversario forte e quotato per il passaggio del turno. I biancoverdi, per un tempo in vantaggio grazie al gol di Quarta, hanno incassato il pari con Yeboah in apertura di ripresa. I messapici disputeranno l’ultima gara del triangolare il 28 febbraio al “Dimitri” con la Santarcangiolese, squadra lucana che ha vinto la rispettiva coppa regionale.

Il Manduria scenderà in campo conoscendo già il risultato della sfida precedente tra Sarnese e Santarcangiolese. In caso di parità di punti nel triangolare, conteranno in ordine i seguenti criteri: differenza reti, gol fatti, reti in trasferta. Se dovesse persistere la parità di tutti i criteri precedenti, si procederà al sorteggio.

Attraverso i canali ufficiali del club, ha parlato il tecnico biancoverde Andrea Salvadore che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi uomini nella gara di Sarno. “Abbiamo sofferto nei primi dieci minuti, ma ce lo aspettavamo. Poi siamo stati bravi a superare il momento e venirne fuori. Il nostro gol è nato da una grande azione di Quarta, che ha tagliato in area raccogliendo l kassist di Cicerello. Nella ripresa, dopo il pareggio di Yeboah abbiamo perso un po’ di brillantezza, anche se abbiamo avuto la chance con la traversa di Ristovski. Nei minuti finali siamo stati bravi a tenere serrate le linee e a proteggere il pareggio. E’ un ottimo risultato, ci permette di essere artefici del nostro destino nell’ultima gara del triangolare”.

Domenica il Manduria sarà impegnato nello scontro al vertice di Ugento: prima contro seconda, per provare a riaprire il discorso in vetta alla classifica. Le due squadre sono divise da quattro punti: Ugento 38, Manduria 34.

