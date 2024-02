Barletta, inizia il weekend che porta al Matera

BARLETTA – Si torna in campo per rincorrere l’obiettivo salvezza e il Barletta passa dal match in casa contro il Matera, in programma domenica alle 15. Biancorossi in campo per gli ultimi allenamenti prima del match contro i lucani, dopo due settimane in cui la squadra è stata in ritiro per riordinare le idee dopo la sconfitta di Bitonto.

Ciullo resta a caccia dei primi punti e dei primi gol della sua gestione, cominciata proprio dallo scontro salvezza che i neroverdi hanno vinto 2-0. La spinta del Puttilli è l’arma in più a cui si affida il Barletta, che ha attraversato la sosta ad un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Dopo la manifestazione contro la gestione del patron Mario Dimiccoli, la stessa tifoseria biancorossa ha serrato i ranghi intorno alla squadra incitando un’affluenza importante allo stadio, per una partita, quella contro il Matera, in cui è diventato pressoché obbligatorio un cambio di rotta per mantenere la categoria.

Esperimenti tattici durante la settimana per Ciullo, che dopo il 3-5-2 iniziale e il 4-3-3 in corsa a Bitonto, punta a stabilizzare la squadra e trovare la quadra per il match con i lucani. Il tecnico leccese, che durante gli allenamenti si è fatto apprezzare dai tifosi presenti in tribuna, sarà in conferenza prepartita sabato alle 12:15.

