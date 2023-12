Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘Alleno una grande squadra’

Saranno feste dolcissime in casa biancoverde dopo la vittoria esterna con il Brilla Campi. E’ la quinta nelle ultime cinque di campionato, una filotto che proietta il Manduria in testa alla classifica a quota 36 punti, prima della sosta natalizia. Leadership solitaria del girone e più due sull’Ugento (secondo). Nella scorsa settimana la squadra ha centrato anche la finale di coppa, dunque il miglior modo per salutare il 2023.

A margine del successo con il Brilla Campi, ha parlato il tecnico Andrea Salvatore che ha analizzato la gara, decisa da due eurogol di Castro e Cavaliere. “Sono felice per la prestazione dei ragazzi. La squadra è stata sempre corta tra i reparti, bravi nella lettura e nella gestione. Su un campo difficile, contro una squadra organizzata. Loro venivano da un filotto importante, qui tutti hanno perso punti. Mi complimento con il gruppo, anche chi è entrato a partita in corso l’ha fatto col piglio giusto”.

Una partita decisa nella prima frazione, biancoverdi cinici e spietati nel capitalizzare ogni opportunità. “Abbiamo alzato la pressione, concedendo poco all’avversario. Abbiamo sofferto qualche seconda palla, però la squadra ha gestito con grande autorevolezza. Siamo stati bravi nella settimana della coppa che è sempre un’incognita dal punto di vista delle energie nervose. Nella ripresa i ragazzi hanno amministrato e consolidato il vantaggio. Anche i nuovi si stanno integrando e ci aiutano con la loro esperienza”.

Un pensiero finale ai tifosi per il supporto in questa prima parte di campionato. “Erano veramente tanti. Ringrazio tutti, dopo la sosta ci troveremo nel clou della stagione e loro saranno davvero determinanti per noi. Ci aspettano tante battaglie da qui in avanti, anche le squadre meno attrezzate giocheranno al massimo per fare più punti possibili e tirarsi fuori dalle zone pericolose. Tutte le componenti devono andare in un’unica direzione, spero di vedere sempre più gente allo stadio. Al popolo manduriano auguro un sereno natale”.

