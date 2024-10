Eccellenza: Ginosa, ufficiale l’ingaggio dell’attaccante Caruso

Il Ginosa annuncia con soddisfazione l’arrivo dell’attaccante classe 1995 Nicholas Caruso, un volto noto nel panorama calcistico locale. Caruso, già autore di numerose reti in squadre come Massafra, Sava, Terlizzi e Ostuni, ha spesso punito proprio la formazione ginosina con le sue prestazioni. Ora, però, sarà il Ginosa a poter contare sul suo contributo in campo.

L’ingaggio di Caruso rappresenta un segnale forte da parte della società, che intende continuare a investire e a puntare in alto per questa stagione. La squadra chiede alla città di stringersi attorno al club in questo momento delicato, convinta che insieme si possa raggiungere il successo.

