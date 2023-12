Eccellenza/A, UC Bisceglie: salutano Lanzone e Basile

L’Unione Calcio Bisceglie comunica che ha rescisso consensualmente il contratto in corso con l’attaccante esterno Vincenzo Lanzone e ha trasferito in prestito il giovane Under Francesco Basile alla Nuova Spinazzola. La società ringrazia entrambi i giocatori per l’impegno dimostrato fino ad ora e augura loro il meglio per il futuro, sperando che raggiungano grandi soddisfazioni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp