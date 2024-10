Eccellenza, terza sconfitta consecutiva per il Molfetta Calcio

La Molfetta Calcio subisce la terza sconfitta consecutiva cadendo in casa per 1-0 con l’Unione Calcio Bisceglie. Nonostante l’impegno, i biancorossi non riescono a evitare un risultato che li vede scivolare al terz’ultimo posto in classifica, a pari punti con il Corato.

Per la partita, mister Traversa ha dovuto fare alcune modifiche all’undici titolare a causa delle assenze di Romanelli, Triarico e Di Federico. Leuzzi ha preso il posto di Romanelli al centro della difesa, mentre Mastorilli e La Pietra sono stati schierati a centrocampo al posto di Ricupero e Morra.

Gli ospiti sono partiti forte, con Zinetti che ha sprecato una grande occasione già al 10’. Il Bisceglie ha mantenuto il controllo del gioco per gran parte del primo tempo, con il Molfetta che cercava di ripartire in contropiede. Al 39’, un errore di Mastrorilli ha permesso ad Amoroso di segnare il gol decisivo, battendo Liso, non impeccabile nell’occasione.

Nel secondo tempo, i padroni di casa hanno cercato la reazione, soprattutto dopo l’espulsione di Suriano al 6’, che ha lasciato il Bisceglie in inferiorità numerica. Il Molfetta ha spinto con insistenza, sfiorando il pareggio con un colpo di testa di Cannito che ha colpito la traversa al 21’. Nonostante gli sforzi, il risultato non è cambiato e gli ospiti sono riusciti a mantenere il vantaggio.

MOLFETTA CALCIO-UC BISCEGLIE 0-1

Rete: 39’pt Amoroso.

Molfetta Calcio: Liso, De Palma, Colangione, Bozzi, La Pietra, Mastorilli (24′ st Suriano G.), Esposito, Leuzzi (1′ st Morra), Cannito [k], Calabria, Colamesta. A disp. Viola, Tupputi, Potenza, Carannante, Rizzi, Carlucci, Ricupero. All. Traversa Martino.

UC Bisceglie: Lullo, Lanotte, Farinola, Bufi [k], Ngom, Di Fulvio, Zinetti (43′ st Miano), De Blasio, Amoroso (40′ st Binetti), Suiano D., Pelosi (22′ st Dembelè). A disp. Lutzardo, Alberto, Andriano, Ziani, Petruzzelli, Soldani. All. Monopoli Angelo.

Arbitro: De Benedictis Giorgio di Bari. Assistenti: Prigigallo Roberto e Loconte Alberto di Bari.

Note. Prima della partita, osservato 1′ minuto di silenzio, per ricordare i tre ragazzi tifosi del Foggia, deceduti in un incidente stradale dopo aver assistito ad una partita in trasferta della squadra rossonera.

Ammoniti: De Palma, Colangione, Lullo e Dembelè.

Espulsi: per proteste dalla panchina Potenza, della Molfetta Calcio, e Suriano, del Bisceglie, per doppia ammonizione. Recupero: 3′ pt – 5′ st.

