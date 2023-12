Eccellenza/A, UC Bisceglie: 17 reti al San Severo per chiudere il 2023

Una partita che ha poco da raccontare se non l’encomiabile passione e sportività dei 13 ragazzi sanseverini che hanno meritato gli applausi degli spettatori presenti per aver onorato l’impegno con dedizione alla maglia e al calcio.

Mister Monopoli fa molto turnover sin dall’inizio dando spazio a chi sinora ha collezionato meno minuti, ma il match risulta davvero agevole per gli azzurri che vanno in rete con Diomandè al 5’, mentre al 10’ Amoroso, capitano di giornata, trasforma un rigore conquistato da Di Palma. L’attaccante biscegliese si scatena e ne fa 3 in 9 minuti (al 11’ e al 19’). Nei minuti seguenti vanno in rete Talin (20’) e Stella (25’). Al 26’ va in gol Di Palma. Al 33’ azione personale di Mbaye che arrotonda il risultato. Doppietta personale di Stella al 36’, così come Di Palma al 39’.

Nella ripresa al 49’ va in gol il subentrato Saani. Al 57’ Mbaye fa doppietta, mentre al 58’ realizza il suo primo gol in azzurro Baggini. Al 64’ va in rete De Marco e al 65’ Di Palma sigla la personale tripletta. All’82’ anche Saani si iscrive nuovamente al tabellino, mentre a chiudere il match per il finale 17-0 ci pensa all’85’ Vitale.

UC BISCEGLIE-SAN SEVERO 17-0

RETI: 5’ Diomandè, 10’ Amoroso (r), 11’ Amoroso, 19’ Amoroso, 20’ Talin, 25’ Stella, 26’ Di Palma, 33’ Mbaye, 36’ Stella, 39’ Di Palma, 49’ Saani, 57’ Mbaye, 58’ Baggini, 64’ De Marco, 65’ Di Palma, 82’ Saani, 85’ Vitale

Unione Calcio Bisceglie: Di Bari (48’ Quagliarella), S. Lullo, Basile, Baggini (63’ A. G Monopoli), Stella (48’ Saani), Talin (40’ Conversano), Mbaye, Diomandè (32’ De Marco), Amoroso, Vitale, Di Palma. Panchina: Bufi, Binetti, Cascione, Lanzone. All. Monopoli.

San Severo: Piserchia, Santoro, Tolochko (44’ Volza), Pazienza, Pistillo, Intini, Maqe, De Deo, Longati, Cinottti. Panchina: Pennacchio. All. Napolitano.

Arbitro: Giuseppe Pellecchia (sezione di Bari). Assistenti Andrea Rizzi e Francesco Di Muzio (Foggia).

