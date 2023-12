Avellino-Taranto 0-0, ecco cosa è successo al 94’ (video)

L’ultima azione di Avellino-Taranto, quella che ha portato i rossoblu a un passo dal vantaggio, è stata fermata dall’arbitro da Luca De Angeli di Milano tra lo stupore di chi era sugli spalti del Partenio-Lombardi o sul divano davanti alla televisione. In tanti si sono chiesti perché l’arbitro avesse fermato il gioco: subito escluso il fuorigioco di Bifulco, scattato in posizione regolare, si è pensato a un possibile fallo di mano.

E in effetti, così è stato, solo che il direttore di gara ha fischiato colpevolmente in ritardo, forse per un “cortocircuito” con il suo assistente di linea, Federico Linari di Firenze. Rivedendo l’azione dal principio, si ha la sensazione che Ferrara si porti avanti il pallone con un braccio (anche se non volontariamente) nell’anticipare il suo diretto avversario.

In ogni caso, ci ha pensato Fabbro a mettere tutti d’accordo buttando alle ortiche una ghiotta occasione preferendo la soluzione di precisione (scavetto) a quella di potenza. Ecco il video:

A87D5E95-A590-426B-85F4-39320F17A521

