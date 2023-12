Monopoli, valutazioni in corso su Tomei

Pesante sconfitta per il Monopoli, andato ko per 3-0 al Veneziani contro il Crotone. In seguito a questo risultato sono in corso valutazioni nei confronti dell’allenatore Tomei. Nella serata di domenica 17 dicembre, c’è stato un confronto tra il presidente Rossiello e la dirigenza biancoverde. Al termine del match contro i rossoblù inoltre, a parlare è stato il ds Chiricallo che si è così espresso: “È giusto che ci siano valutazioni in questi casi, la squadra ha avuto un’involuzione”. In caso di esonero in pole per la sostituzione ci sarebbe Antonio Calabro.

