Virtus Francavilla, missione 20 punti al giro di boa

Tre punti per girare a quota 20 dopo un girone d’andata ricco di imprevisti e difficoltà per ritenersi a tutti gli effetti a metà dell’opera. Tre punti anche per regalarsi, e regalare ai tifosi, un Natale più spensierato. È questa la missione che condurrà la Virtus Francavilla a giocarsi contro il Potenza, all’antivigilia di Natale, una sfida delicatissima per la classifica.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp