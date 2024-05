Nascondeva marijuana e hashish in casa: arrestato 19enne di Nardò

Nella serata del 30 aprile scorso, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò hanno arrestato un 19enne per detenzione ai fini di spaccio, mentre si stava avvicinando ad un gruppo di altri ragazzi.

Durante il controllo, il ragazzo avrebbe dimostrato segni di nervosismo, probabilmente dovuto al fatto che i poliziotti hanno rinvenuto nelle sue tasche 11 involucri di marijuana, per un peso di 20 grammi, e 5 grammi di hashish, suddivisi in confezioni già pronte per la vendita, nonché 150 euro

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, nonostante la madre dell’arrestato avrebbe ostruito il passaggio agli operatori e avrebbe cercato di nascondere altra sostanza stupefacente detenuta dal ragazzo, il 19enne ha consegnato spontaneamente tutta la droga in suo possesso. Nello specifico è stato sequestrato uno zaino contenente 260 grammi di marijuana, ulteriori 230 grammi di hashish ed 11 bustine di marijuana corrispondenti a 30 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e 400 euro.

Il ragazzo, incensurato, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari.

