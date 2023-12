Monopoli, Tomei verso l’esonero

MONOPOLI – Costa caro a Francesco Tomei il brutto ko interno rimediato dal Monopoli contro il Crotone, ma più in generale il deludente rendimento della formazione biancoverde in campionato: i 18 punti raccolti in altrettante gare di campionato hanno infatti portato alla decisione di esonerare il tecnico abruzzese (bottino di 4 vittorie, 6 pareggi ed 8 sconfitte).

Trovano conferma le indiscrezioni delle scorse ore su antennasud ( https://www.antennasud.com/monopoli-valutazioni-in-corso-su-tomei/ ), nelle prossime ore il presidente Rossiello ed il ds Chiricallo individueranno il sostituto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp