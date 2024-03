Eccellenza/B. Manduria, Bocchino: ‘Siamo concentrati sul campionato’

Giornata 22 del campionato di Eccellenza pugliese (girone B), il Manduria affronterà il Massafra in trasferta: un’altra gara determinante per le sorti del torneo. I biancoverdi sono reduci da due vittorie di fila tra campionato e coppa, prima il successo in extremis contro l’Arboris Belli, poi il 2-0 con la Santarcangiolese. Adesso ancora due impegni ravvicinati: Massafra e Paternò, per il match di andata della coppa Italia (fase nazionale).

Non recupera Quarta, è nella lista degli indisponibili insieme a D’Ettorre, Aquaro e Cavaliere. Quest’ultimo è tornato a correre, ma continua a lavorare a parte. Il Massafra è quarto in classifica, nell’ultimo turno ha vinto per 2-0 sul campo del Matino e punta a rilanciare le proprie ambizioni Playoff.

A margine della rifinitura del sabato mattina, ha parlato il leader difensivo del Manduria Emanuel Bocchino, in vista del prossimo appuntamento di Massafra. “La squadra sta bene, sappiamo di affrontare un avversario difficile che abbiamo già incontrato tre volte, conosciamo pregi e difetti. Dobbiamo pensare a noi e conquistare tre punti, è la cosa più importante. Sarà una settimana impegnativa perché abbiamo campionato e coppa. Ma restiamo concentrati sulla singola partita per non fare confusione. La gara più importante per noi è sempre la prossima”. Calcio d’inizio, domenica ore 15.00 al comunale di Massafra. Live streaming sui canali di Antenna Sud Sport.

