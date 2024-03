Arbitro concede rigore inesistente, ragazzi del Bellavista Bitonto sbagliano volutamente

BITETTO – Un calcio fin troppo pieno di veleni ha bisogno della genuinità dei più piccoli per ritrovare la sana passione che vi è alla base. In tal senso, merita di essere menzionato il bellissimo episodio di fair play avvenuto ieri pomeriggio in una gara Under 14 tra il Bellavista Bitonto e l’ASD Bitetto allo stadio “Antonucci” di Bitetto.

Sul risultato di 0-0, infatti, l’arbitro (alla sua prima partita in carriera) concede ai bitontini un calcio di rigore inesistente in quanto, a detta proprio degli ospiti, l’intervento del portiere avversario avesse riguardato soltanto il pallone. Su suggerimento dei due allenatori, Claudio Lopraino e Giuseppe Cornacchia, ma in totale autonomia, i ragazzi del Bellavista ed il rigorista Antonio De Sario (classe 2011) decidono volutamente di calciare a lato il rigore tra gli applausi e i complimenti di tutti i presenti ma soprattutto degli avversari, grati per un gesto che nel mondo del calcio, compreso quello giovanile, è sempre più merce rara. Ad onor di cronaca, il match è terminato 2-9 in favore del Bellavista Bitonto, dato soltanto marginale dinanzi all’immensa sportività mostrata dai ragazzi in campo.

