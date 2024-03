Virtus Francavilla-Latina 1-0: decide il solito Artistico in pieno recupero

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla, con un gol di Artistico al 91’, si regala tre punti d’oro contro il Latina e compie uno scatto di fondamentale importanza nella bagarre salvezza. Nell’assetto iniziale di Villa la novità è il ritorno di Izzillo tra i titolari dopo 113 giorni: c’è lui con Laaribi e Macca sulla linea mediana del campo. Numerose le assenze tra le fila nerazzurre, dove invece la sorpresa è rappresentata dall’esclusione dal 1’ di Fella.

Partenza arrembante della Virtus Francavilla, che al 17’ costruisce la prima vera palla gol dell’incontro. Artistico fugge via sulla sinistra e mette un buon pallone in area: a rimorchio c’è Izzillo, la cui conclusione viene però deviata. Al 25’ altra clamorosa occasione per l’1-0: Macca penetra in area dalla sinistra e serve nei pressi del dischetto Artistico, che spreca un rigore in movimento. Al 41’ ci prova anche Macca: girata di prima intenzione su un cross proveniente dalla destra, splendido colpo di reni da parte dell’estremo difensore del Latina Guadagno. Prima frazione che va in archivio sulla conclusione violenta, e di esterno, di Di Marco dal limite dell’area nell’unico minuto di recupero concesso.

La ripresa si apre senza cambi e con il controllo della partita sempre nelle mani della Virtus. Al 55’ squillo della formazione di casa: sugli sviluppi di un corner, il pallone arriva al vertice alto dell’area di rigore per Ingrosso, la cui conclusione forte e tesa viene neutralizzata da Guadagno. Al 60’ timido tentativo del Latina con un calcio piazzato di Del Sole che termina alto. Virtus che flirta in più occasioni con la rete, ma sono i pontini a sfiorarlo al 68’ con il subentrato Perseu, il cui tentativo sotto porta si stampa sulla traversa. Allo stesso numero quattro nerazzurro, poi, annullato anche un gol per posizione di netto fuorigioco. All’80’, sul colpo di testa impreciso di Garofalo, sembrano infrangersi le speranze della Virtus e invece al 91’ arriva il colpo vincente di Gabriele Artistico, che raccoglie un pallone vagante in area e trafigge un Guadagno, non impeccabile. Doppia cifra per il bomber biancazzurro e tre punti importantissimi per un Francavilla che comincia a raccogliere i frutti dell’era Villa 2.0.

