Eccellenza/A, UC Bisceglie chiamata al riscatto con il Real Siti

In casa Unione Calcio Bisceglie l’umore non può essere dei migliori. Dopo il grande entusiasmo della prima parte della stagione, che l’ha vista chiudere il girone d’andata davanti a tutti, nel 2024 gli azzurri stanno vivendo un periodo di forte flessione complici i tanti infortuni e acciacchi che stanno falcidiando un gran numero di calciatori.

Le ultime tre sconfitte consecutive con Canosa, Molfetta e Spinazzola potrebbero aver segnato il percorso per l’obiettivo playoff. Ma per mister Monopoli la partita casalinga con il Real Siti rappresenta l’ideale punto di svolta. Furono proprio i verdeblu di mister Ciurlia nella gara di andata ad infliggere il primo ko stagionale agli azzurri in quel 3-0 segnato dal vento.

Il tecnico azzurro ritroverà a disposizione Talin, Mbaye e Di Palma, che hanno scontato la giornata di squalifica, ma dovrà fare a meno del capitano Bufi. Si punterà vena realizzativa di Momo Saani, autore della doppietta nel 3-2 di lunedì scorso in casa dello Spinazzola, e sulla voglia di rivalsa del gruppo che ad oggi è a +6 sul quarto posto (occupato dal Canosa) e a -7 dal secondo Molfetta Calcio.

Anche per la squadra garganica non mancherà la voglia di riscattare le ultime due sconfitte consecutive con San Marco e Virtus Mola (0-2) che l’hanno risucchiata in zona playout con 33 punti. Per i ragazzi del team del presidente Fiordelisi mancheranno gli squalificati Di Gioia e Melino.

La partita, con fischio d’inizio domenica 3 marzo alle ore 15, vedrà la terna arbitrale composta da Pasquale Caldarulo (Bari), primo assistente Nicola De Candia (Bari) e secondo assistente Olivier Junior Oussou (Casarano).

