Eccellenza/B: Maglie-Ginosa 3-3, tanti gol e rimonte

Pari in rimonta del Ginosa che, sotto di due reti nella ripresa, riesce a riacciuffare il risultato con carattere e determinazione. Defezioni importanti nelle file biancazzurre: oltre agli squalificati Pinto e Valenza, si aggiunge all’ultimo momento anche Patronelli, con Verdano e Hysaj adattati a terzini bassi.

Gara vibrante e combattuta da entrambe le squadre con diverse occasioni da rete. Partenza decisa dei padroni di casa che al 13’ sbloccano il match grazie a Senè il quale raccoglie una corta respinta della difesa ospite e con destro potente, da distanza ravvicinata, fulmina Pizzaleo. La reazione ospite è immediata ed al 15’ giunge il pari firmato da Camporeale che, sugli sviluppi di un angolo, svetta imperiosamente in area e trafigge Mele.

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pari che al 18’ il Maglie mette la testa nuovamente avanti ancora con Senè che, imbeccato sul filo del fuorigioco, conclude sottomisura con la sfera che carambola sul palo e termina in rete. Gli ospiti vanno un po’ in affanno e rischiano in altre due circostanze. Al 28’ è Sprovieri a rendersi pericoloso con una bordata ravvicinata che sorvola di poco la traversa, mentre al 38’ Di Giulio si destreggia in area e conclude da buona posizione mancando il bersaglio per pochi centimetri. Sul finire del primo tempo il Ginosa ha la palla buona per pareggiare ma Richella, ben servito da Gatto, calcia debolmente tra le braccia di Mele.

La ripresa vede un Ginosa più determinato che, con grinta e carattere riesce a riequilibrare un match che sembrava compromesso. Al minuto 11, infatti, i padroni casa calano il tris con Senè (tripletta personale) che risolve una mischia in area infilando Pizzaleo. A quel punto la gara si fa veramente in salita, ma i biancazzurri non mollano di un centimetro ed hanno una reazione veemente.

Il tecnico Passariello inserisce il baby Gallitelli al posto di Gatto che si rivelerà una carta vincente ai fini del risultato. Corre il minuto 26 quando Richella viene steso in area da un difensore inducendo il direttore di gara ad assegnare il penalty che Genchi trasforma con freddezza accorciando le distanze.

Gli ospiti ci credono e al 37’ Gallitelli si catapulta su una palla vagante in area e calcia di potenza con la sfera si spegne nel “sette” siglando un 3-3 insperato ma meritato. Nei minuti finali i biancazzurri premono alla ricerca del sorpasso ma i tentativi risultano vani.

Da sottolineare la buona prova degli juniores Fede e Gallitelli. Domenica match casalingo al “Miani” contro l’Arboris Belli, con l’intento di conquistare il bottino pieno per muovere la casella delle vittorie e risalire in classifica.

MAGLIE-GINOSA 3–3

RETI: pt 13’ e 18’ Senè (M), 15’ Camporeale (G); st 11’ Senè (M), 26’ rig. Genchi (G), 37’ Gallitelli (G).

MAGLIE: Mele, Falzetta, Amato, Stella, Salvucci, Conte, Sprovieri, Fedele (46’ st Chiri), Senè, Diez, Di Giulio (5’ st Albano). Panchina: Rielli, Creti, De Dominicis, Ruppel, Greco, Piscopo, Grimaldi. All. Bruno.

GINOSA: Pizzaleo, Hysaj, Verdano, Partipilo, Chiochia, De Palma, Fede, Camporeale, Genchi, Richella, Gatto (15’ st Gallitelli). Panchina: Casamassima, Labarile, Cimmarusti, Pugliese, Candela, Sergio, Di Anna. All. Passariello.

ARBITRO: Andrea Gioia di Brindisi. Assistenti: Giorgio De Pandis di Lecce e Giuseppe Nasca di Bari.

AMMONITI: Stella, Fedele, Di Giulio e Albano (M), Verdano e Fede (G).

