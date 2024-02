Eccellenza/A, UC Bisceglie: serve una prova d’orgoglio nel posticipo

Archiviata la sconfitta con la Molfetta Calcio, la prima casalinga della stagione, l’Unione Calcio Bisceglie è chiamata a una prova di orgoglio per rilanciare le proprie ambizioni playoff.

Per il 21° turno del Girone A di Eccellenza Puglia, l’avversario è la Nuova Spinazzola: lunedì 26 febbraio, con fischio d’inizio alle 15, posticipo di giornata allo stadio “Stefano Vicino” di Gravina.

Angelo Monopoli dovrà fare a meno degli squalificati Mbaye, Talin e Di Palma, appiedati dal giudice sportivo, ma recupera Saani. L’obiettivo dichiarato non può che essere la vittoria per chiudere un inizio di 2024 in chiaroscuro: 1 successo, 1 pareggio e 2 sconfitte con le dirette concorrenti Canosa e Molfetta nelle ultime due.

La Nuova Spinazzola di Gigi Di Simone, ex tecnico dell’Unione, è reduce dalla larga vittoria (8-0) sul campo della Molfetta Sportiva e nel 2024 è imbattuta: due vittorie e due pareggi. Ha l’opportunità di continuare a raggranellare punti utili per allontanarsi dal terzultimo posto che porta alla retrocessione diretta.

La terna arbitrale è tutta della sezione di Bari: Giorgio Carmelo De Benedictis arbitro, Niccolò Gugliotta e Giuseppe Garofalo assistenti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author