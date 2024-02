Eccellenza/B, Otranto ospita la capolista Ugento

L’Otranto sfida la capolista. L’undici allenato da Carmine Bray ospita, domenica 25 febbraio con calcio d’inizio alle 15, l’Ugento di Mimmo Oliva che guida con pieno merito la classifica del Girone B di Eccellenza pugliese.

Una partita difficile per capitan Francesco Mariano e compagni, reduci da una serie di buone prestazioni culminate nella vittoria sul campo del San Pancrazio. Ma anche un’occasione importante per dimostrare di essere un gruppo vero e pieno di valori anche in un’annata sportiva molto complicata. Nelle file biancazzurre mancherà per squalifica l’attaccante Francesco Trovè.

A presentare i prossimi 90 minuti è Giovanni Mazzeo, presidente dell’Otranto: «Quella con l’Ugento è partita tanto affascinante quanto complicata. Affrontiamo un team che abbina qualità ed esperienza e che assieme al Manduria sta infiammando il campionato. Oliva ha a disposizione una rosa completa in ogni reparto, ricca di talento e personalità. È una sfida importante, siamo consapevoli delle difficoltà ma vogliamo fare bene. Veniamo da un periodo positivo, i ragazzi nonostante la complicata situazione di classifica non mollano e si allenano al massimo. Resta il rammarico per alcuni errori di programmazione, così come per tanti punti persi per sfortuna nel corso del campionato. Non possiamo piangerci addosso, da qui alla fine ogni partita dovremo viverla come una finale e dare tutto quanto a disposizione. All’ultimo minuto dell’ultima giornata tireremo le somme, ma non dovremo avere rimpianti. Fino a quel momento l’Otranto ci sarà e tenterà l’impossibile».

