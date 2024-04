Eccellenza/A, UC Bisceglie: con l’ultima sperando ancora nei playoff

La sconfitta di San Marco brucia ancora in casa Unione. Era sufficiente un punto per il matematico piazzamento ai playoff con una giornata d’anticipo, ma la batosta del 3-1, propiziata dall’ex Triggiani, ha complicato non poco i piani del team azzurro.

Si tratterà, a prescindere dal risultato dell’ultima di stagione regolare con la cenerentola Molfetta Sportiva del patron Lanza, del miglior piazzamento della squadra della famiglia Pedone in queste otto stagioni in Eccellenza pugliese e un risultato ragguardevole è aver staccato con largo anticipo il pass di permanenza per il prossimo campionato che vedrà il ritorno al format a girone unico regionale.

Ma gli azzurri allenati da mister Angelo Monopoli hanno ancora qualche speranza in chiave playoff: infatti il regolamento richiede per la disputa della semifinale tra seconda e terza un distacco della seconda di massimo 7 punti dalla prima e un vantaggio di massimo 6 punti dalla terza.

Quindi l’Unione disputerebbe la semifinale playoff solo in caso di contestuale sconfitta del Bisceglie a Canosa e del Molfetta Calcio (che ospita il Real Siti) o con sconfitta del Bisceglie e pareggio del Molfetta o nell’eventualità di pareggio di Bisceglie e Molfetta, dando per scontata in ogni caso la vittoria dell’Unione. Uno scenario difficile ma nel calcio, si sa, nulla è impossibile a realizzarsi.

La Molfetta Sportiva conclude questo campionato al penultimo posto del girone con soli 7 punti raccolti, di cui 1 alla prima giornata a Foggia con l’Incedit, oltre alle due vittorie con il San Severo.

La partita, con fischio d’inizio alle ore 16, sarà arbitrata dal sig.Walter Cilli (Barletta), mentre gli assistenti saranno i sigg.Francesco Tullo e Vito Innamorato (Bari)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author