Un Brindisi grinta e cuore conquista la terza vittoria consecutiva

Il Brindisi che non ti aspetti conquista la terza vittoria consecutiva al danni del Sorrento di Enzo Maiuri. In campo si è vista per 90’ una sola squadra, quella di Losacco che ha lottato e conquistato altri tre punti inutili per la classifica (il Brindisi è già retrocesso in D), ma che ha mostrato la voglia di onorare il torneo fino alla fine. Le reti sono state segnate al 27’pt da Labriola e al 82’da Guida.

BRINDISI-SORRENTO 2-0

RETI: 27’ Labriola, 82’ Guida.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Calderoni, Merletti, Monti (54’ Bonnin); Valenti (68’ Galazzini), Labriola, Petrucci, Pinto, Falbo (68’ Martorelli); Trotta (90’ Fiorentino), Pagliuca (68’ Guida). Panchina: Antonino, Auro, Polito, Vona, Gorzelewski, Vantaggiato, Speranza, Spingola, Bagatti, Zerbo. Allenatore: Nicola Losacco.

SORRENTO (4-3-3): Albertazzi; Vitiello, Blondett, Fusco, Loreto (68’ Colombini); De Francesco, La Monica (46’ Riccardi), Cuccurullo (60’ Kolaj); Vitale (85’ Capasso), Ravasio, Martignago (60’ Badje). Panchina: Del Sorbo, D’Aniello, Scala, Morichelli, Di Somma, Bonavolontà, Ilardi, Palella. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Arbitro: Poli di Verona.

Ammoniti: Pinto (B), Vitiello (S).

Note: calci d’angolo: 3-3. Recupero: p.t. 1’; s.t. 5’.

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts