Como-Bari, finale agitato: Polito e alcuni calciatori del Bari a contatto con i tifosi lariani

Animi agitati dopo il triplice fischio della sfida fra Como e Bari, che i lariani hanno vinto al Sinigaglia 2-1. Il direttore sportivo del Bari Ciro Potito e alcuni giocatori biancorossi avrebbero battibeccato con un gruppo di tifosi comaschi (che avrebbero augurato al Bari la retrocessione in C) nell’area antistante lo stadio, dove sarebbero volate parole grosse. Per sedare gli animi sono intervenute le forze dell’ordine.

