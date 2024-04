Empoli, Nicola: “Abbiamo sofferto la fisicità del Lecce”

Lecce – L’allenatore dell’Empoli Davide Nicola ha parlato della sconfitta: “Giocare a Lecce non è mai facile per nessuno, basti pensare all’ultima partita del Lecce a casa contro la Roma. Quindi dovevamo prepararci a livello mentale nel giocare una gara difficile. Abbiamo provato a metterla sui duelli individuali, dove soprattutto sui calci piazzati abbiamo sofferto molto perché i giallorossi hanno un ottimo terzo tempo.”. “Il Lecce è stato bravo a togliere gli spazi, quindi non abbiamo potuto sfruttare le nostre qualità aggredendo la profondità.”. “Secondo me la prestazione dell’Empoli è sempre stata all’altezza. Probabilmente solo oggi non è stata all’altezza, data anche l’importanza della posta palio. Dobbiamo cercare di tenere alta l’asticella sino alla fine. Non dobbiamo guardare troppo chi abbiamo difronte ma dobbiamo cercare ogni domenica di fare punti”. “Sono soddisfatto dei miei ragazzi, parlo dell’impegno profuso in campo. Ci son operò certe partite brutte e sporche nelle quali ti devi calare per strappare punti fondamentali.”. “Non c’è differenza di approccio tra casa e fuori casa, ciò che cambia sono gli avversari. Segniamo più di un gol a partita e stiamo subendo molto meno.”.

