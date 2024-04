US Lecce, Gotti: “Tre punti che pesano tantissimo”

Lecce – Gotti ovviamente sottolinea la prestazione solida della sua squadra: “Mentalità giusta con la giusta attenzione. Queste partite così importanti devi cercare di vincerle ma non devi perderla. Credo che tutto nasca dal gol annullato all’Empoli. Quell’atteggiamento sbagliato nel prendere il gol ha fatto sì che la squadra si ritraesse, come spaventata.”. ” Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di occasioni su calcio da fermo ma nulla di più. Noi invece siamo andati a cercare le nostre occasioni e più di qualcuna l’abbiamo creata.”.

“Il via del Mare offre una partecipazione incredibile, una partecipazione che si vive sia all’interno che fuori lo stadio. A livello tattico sapevamo di dover fare questa partita, tenendo conto che i doppi ruoli dell’Empoli hanno caratteristiche diverse. Ad esempio Almqvist è stato penalizzato per il lavoro dispendioso che ha dovuto fare.”. “Abbiamo avuto una grande attenzione. E’ stato un Lecce maturo, un lecce solido.”. “Ho avuto la risposta che mi aspettavo dai miei sotto tanti i punti di vista, tranne appunto nell’occasione del gol dell’Empoli.”. “Non siamo salvi, non solo noi. Fino a quando la matematica non si esprime non ci si può sentire fuori.”. “Rimessa di Venuti, giocata di Pierotti e gol di Sansone; insomma ha fatto molto bene chi è entrato. Pierotti è stato davvero bravo nell’avere la lucidità e la generosità nel servire il compagno smarcato”.

“Vien da sè che siano tre punti che pesano tantissimo”.

