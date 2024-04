Eccellenza/A, Molfetta Calcio tiene aperta la corsa playoff

La Molfetta Calcio vince con merito (2-0) nell’insidiosa trasferta con la Nuova Spinazzola e continua a tenere viva, la corsa verso i play-off promozione. Sul neutro di Toritto, i biancorossi s’impongono grazie alle reti di Lavopa su rigore e Caldarulo allo scadere e continuano a inseguire il Bisceglie capolista, distante sempre 7 punti.

Branà ha tutti gli effettivi a disposizione con Vicedomini non al meglio che si accomoda in panchina, per il resto Chironi tra i pali, linea difensiva composta da Taccogna, Di Fulvio, Stranieri e Colaci, a centrocampo Salvatore, Martino e Lavopa in appoggio al tridente composto da Triarico, Brianese e Lopez.

Nei primi 20’ minuti di gioco, sono i padroni di casa a farsi preferire e a rendersi pericolosi al 3’ con un colpo di testa di Zaldua, sugli sviluppi di un angolo, sul quale fa buona guardia Chironi e al 17’ con Colonna, che tira forte, ma ancora Chironi dice di no. Branà allora inverte i due esterni: Triarico a sinistra”, Lavopa a destra.

Al 24’ primo squillo del Molfetta, con Lopez che serve Brianese, ma la conclusione dell’attaccante argentino, termina al lato. Al 32’ ancora Lopez protagonista, che serve una ottima palla a Brianese, che calcia ma Liso, para senza affanni.

Molfetta pericolosissimo al 36’ grazie al bel cross di Salvatore dalla destra, sul quale piomba Lopez che impatta bene di testa ma non inquadra di poco lo specchio della porta. Al 45’ ancora biancorossi in avanti e pericolosi con Brianese, che calcia ma Liso risponde presente. Prima frazione che termina così a reti inviolate.

Nella ripresa, entrambe le squadre ripartono con gli stessi undici iniziali ed il leitmotiv dell’incontro non cambia: Molfetta Calcio a fare la partita, padroni di casa chiusi sulla difensiva, alla ricerca del contropiede.

Al 9’ Taccogna, vede Liso fuori dai pali e tenta il gol della domenica dalla lunga distanza ma sulla sua conclusione, rimedia l’estremo difensore di casa. Al 13’ il Molfetta sblocca la partita: ubriacante azione in area avversaria di Lavopa, che viene messo giù in maniera fallosa. L’arbitro Specchia di Casarano decreta il calcio di rigore che lo stesso fantasista barese trasforma per il meritato vantaggio degli sparlotti.

I biancorossi, potrebbero raddoppiare, tre minuti dopo, ma il colpo di testa di Brianese, siMspegne di poco fuori. Al 24’ si rivede la Nuova Spinazzola in avanti con Zaldua, che però non impensierisce più di tanto, il portiere Chironi.

Al 33’ Lavopa su punizione, da posizione defilata non inquadra la porta ma è un Molfetta che si fa apprezzare per ritmo e trame di gioco. Al 41’ l’azione più pericolosa dei padroni di casa, con il colpo di testa di Colangione, sul quale fa buona guarda l’ottimo Chironi.

Allo scadere del tempo regolamentare, il Molfetta raddoppia: l’imprendibile Lavopa, semina il panico in area avversaria e dalla sinistra mette una palla d’oro al centro area per il neo entrato Caldarulo, che non sbaglia e fa 2 a 0. A nulla servono, i ben 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro, che decreta al 51’ la fine dell’incontro.

Un buon Molfetta dunque, tonico e motivato, ha la meglio di un avversario ostico come la Nuova Spinazzola, in serie positiva da numerose partite e si concentra sull’ultima gara della regular season, che si terrà domenica prossima al ‘Paolo Poli’, contro il Real Siti, gara da vincere assolutamente, dagli uomini del presidente Saverio Bufi.

NUOVA SPINAZZOLA-MOLFETTA CALCIO 0-2

Nuova Spinazzola: Liso, Cappellari (19’ st Ladogana), Andrisani, Dentamaro [k], Lobjanidze, Colangione, Zingaro (40’ st Mazzilli), Romio (30’ st Magnifico), Zaldua, Perez (19’ st Ariani), Colonna. A disp. De Iulio, Losappio, Dinielli, Guacci, Forenza. All. Di Simone,

Molfetta Calcio: Chironi, Taccogna, Salvatore (10’ st Scanzano), Lopez, Lavopa (47’ st Colamesta), Colaci (36’ st Rizzi), Martino, Stranieri, Brianese (40’ st Caldarulo), Triarico (10’ st Gelsi), Di Fulvio. A disp. Valeriano, Cutrone, Vicedomini, Piacente. All. Branà Giuseppe.

Arbitro: Specchia Matteo di Casarano. Assistenti: Cozza Michele di Casarano e Conversa Angelo di Bari.

Marcatori: 13’ st Lavopa (rig.), 45’ st Caldarulo.

Note. Partita giocata sul campo neutro di Toritto (Ba), per indisponibilità del campo di Spinazzola.

Ammoniti: Cappellari, Zingaro, Colonna, Lavopa, Di Fulvio, Martino, Stranieri e Caldarulo. Recupero: 1’ pt –

6’ st.

