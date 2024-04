Matera, Panarelli a rischio: ore di riflessione

( di Roberto Chito ) Nonostante la parola fine al sogno play off, con il Casarano piombato a sei punti sui biancoazzurri, in casa Matera c’è da concludere al meglio questo campionato.

E la squadra della Città dei Sassi, per le ultime quattro partite di questo campionato, potrebbe avere un nuovo allenatore. Infatti, nelle ultime ore, in casa biancoazzurra si sta riflettendo sulla posizione del tecnico Luigi Panarelli, mai così a rischio come ora. Riflessioni c’erano già state dopo il ko contro il Rotonda. Poi, la decisione di continuare con il trainer di Taranto.

Il ko di Gravina, e soprattutto una squadra apparsa svuotata, sembrano essere il punto di non ritorno per Panarelli. Nelle prossime ore, sembra esserci un summit per decidere la posizione del tecnico che sembra essere davvero a un passo dal divorzio con i biancoazzurri.

